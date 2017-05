Il transforme sa Switch en SNES et le résultat est juste bluffant

Un Sud-Coréen a transformé sa Switch en une véritable SNES. Répondant au pseudonyme de Clown TV, ce passionné a publié des photos de son travail sur un réseau social et le résultat est simplement bluffant.



La Nintendo Switch n’est sortie que depuis deux mois et certains utilisateurs veulent déjà la transformer en une console vintage. Nombreux sont les nostalgiques des anciennes consoles et Nintendo l’a d’ailleurs bien compris en lançant la NES Mini. C’est dans cette logique que Clown TV a transformé sa Switch en SNES ou du moins en sa version japonaise (Super Famicom). Le Sud-Coréen a utilisé toutes les parties de sa console : tablettes, Joy-Cons, etc. La console a également été repeinte aux couleurs de la SNES pour être parfaitement similaire.



Tout comme Clown TV, si vous êtes nostalgiques de vos anciennes consoles, il ne vous reste plus qu’à customiser les nouveaux modèles. Des rumeurs laissent entendre que Nintendo pourrait lancer une SNES Mini.



Voici d'autres photos du travail de Clown TV :