Transformers The Last Knight se paie (encore) une bande-annonce

La production de Transformers The Last Knight ne lésine pas sur les bandes-annonces. Après un premier trailer en décembre dernier, un autre en février et encore un autre en mars, voilà qu'une nouvelle bande-annonce vient d'être diffusée. Et cette fois, elle fait la part belle au combat épique qui se prépare entre Optimus Prime et les humains.



Cette nouvelle bande-annonce confirme ce que l'on supposait déjà depuis quelque temps : Optimus Prime se tournera bel et bien du côté obscur. On y voit un Optimus Prime rencontrer sa créatrice, et c'est justement cette rencontre qui semble changer son comportement du tout au tout. Car cette fois, le chef des Autobots n'affrontera pas les Decepticons, mais s'en prendra à l'humanité tout entière. La fin de la bande-annonce ne laisse aucune place au doute là-dessus.





Transformers The Last Knight : la nouvelle bande-annonce.

Transformers The Last Knight permettra également de voyager à l'époque des Chevaliers de la Table Ronde. Réalisé par Michael Bay et mettant en scène Mark Wahlberg, Antony Hopkins, Laura Haddock et Isabela Moner, le film sortira le 28 juin prochain en France.



