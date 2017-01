11 astuces pour profiter au mieux d'Android Nougat

Alors que le déploiement d’Android 7.0 a commencé chez quelques constructeurs, il est temps de s’attarder un peu sur cette nouvelle version du système mobile de Google. Outre des optimisations d’autonomie ou d’économie de données, ainsi que quelques modifications d’interface, Android Nougat apporte également de nombreuses fonctionnalités plus ou moins simples à dénicher, mais qui peuvent grandement vous simplifier la vie. C’est notamment le cas de l’écran multi-applications, du choix de fonds d’écran distincts pour l’écran d’accueil et de verrouillage ou le système de priorité des notifications d’applications. Pour vous aider à mieux profiter d’Android 7.0, la rédaction de Tom’s Guide vous propose tous ses trucs et astuces sur Nougat.

>>> Android 7 : 11 trucs et astuces pour bien profiter de Nougat