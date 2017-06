[Promo] Sony KD-55DX8005 : 769 € pour une TV 4K/HDR haut de gamme

Sur le site anglais d'Amazon, ce téléviseur de la gamme 2016 de Sony est proposé à 768,88 € (avec les frais de port et la conversion £/€). C'est un prix très intéressant puisqu'il faut compter environ 1100 € en temps normal.

La KD-55XD8005 constitue "l'entrée de gamme du haut de gamme 2016" chez Sony. Sa dalle de 55 pouces (139 cm) a une définition 4K (3840 x 2160 pixels). La télévision est compatible HDR afin d'offrir une image de qualité optimale, pour peu que la source utilisée soit elle aussi compatible HDR (Netflix, Ultra HD Blu-ray, consoles récente).

La TV intègre un portail d'applications connectées fonctionnant sous Android. Elle possède trois ports USB, auxquels on peut connecter des supports afin de lire les fichiers multimédia stockés dessus (de nombreux formats de fichiers sont supportés) ou pour enregistrer certains programmes. Côté interfaces, la KD-55DX8005 est dotée de 4 ports HDMI, d'une sortie audio optique et d'un connecteur permettant de relier un caisson de basses. Elle est également compatible Bluetooth et Wi-Fi.

