Twin Peaks, la série culte, revient en mai

Les fans de la série TV peuvent s’attendre à 18 épisodes précédés par une grande première de deux heures le 21 mai. David Nevins, le PDG de Showtime, n’a pas caché son enthousiasme lors de la Winter Press Tour, l’une des deux conférences annuelles de la Television Critics Association. « Nous avons vu tout cela... et la version de Twin Peaks que vous allez voir est la version pure héroïne de David Lynch », a-t-il déclaré.

Deux épisodes ouvriront le bal le 21 mai et les fans pourront ensuite suivre les épisodes 3 et 4 sur le câble et sur la plateforme de streaming de la chaîne. Les personnages originaux seront au rendez-vous cette troisième saison de « Twin Peaks ».

On retrouvera notamment Audrey Horne (Sherilyn Fenn), l’agent Cooper (Kyle MacLachlan), Gordon Cole (David Lynch), Shelly Johnson (Madchen Amick), Bobby Briggs (Dana Ashbrook), Andy Brennan Goaz), Denise / Dennis Bryson (David Duchovny), James Hurley (James Marshall) et le Docteur Jacoby (Russ Tamblyn).

Certains personnages comme Leland Palmer (Ray Wise) et Jacques Renault (Walter Olkewicz) qui étaient décédés dans la série originale entreront également en scène.