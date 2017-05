Twitter vous donne plus de contrôle sur les pubs qui seront affichées dans votre flux

Twitter a décidé de donner plus de contrôle à ses utilisateurs sur leurs données partagées. Les utilisateurs se plaignant d’un trop plein de publicités mal ciblées trouveront un intérêt dans ce nouvel outil développé par Twitter et qui permet de mieux contrôler ses données personnelles et par extension sa vie privée. Il permettra aux utilisateurs de voir et de modifier la façon dont ils étaient ciblés par les annonceurs. Twitter a expliqué avoir développé cet outil pour plus de transparence et dans l’optique d’avoir du contenu plus pertinent.

L’utilisateur pourra désormais accéder à ces informations depuis la section paramètres. Il sera possible de consulter et de modifier les informations telles que le type d’appareils utilisé, l’adresse IP, la localisation, etc. Il sera aussi possible de supprimer ou ajouter des éléments dans la partie « Intérêts » qui définit bien souvent le type de publicité qui vous est adressée. Enfin, l’utilisateur peut également avoir accès à la liste des partenaires avec lesquels sont partagées ses données.



Bien entendu, les paramètres et les accords avec les partenaires peuvent être différents en fonction du pays dans lequel vous résidez.



