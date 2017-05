Twitter met à jour ses emojis

Si la firme de Mountain View a complètement revu ses emojis avec Android O, Twitter reprend les anciennes versions et en rajoute de nouvelles. C’est par l’intermédiaire de son designer, Bryan Haggerty, que le réseau social a annoncé l’arrivée d’une mise à jour pour son kit d’emojis, appelé Twemoji.

Twemoji passera ainsi à la version 2.3 et enrichira son catalogue de 69 nouvelles images grâce à la compatibilité avec la norme Emoji 5.0. En considérant les variations de tonalité et les doublons, ce chiffre passe ainsi à 239. On retrouve notamment des hommes et des femmes déguisés en magicien, en vampire ou en elfe. Si le site web de Twitter supporte déjà les nouveaux émojis, la compatibilité pour les appareils sous iOS, MacOS et Android Nougat devra arriver en fin d’année. Toutefois, Android O est maintenant compatible avec la norme Emoji 5.0 et selon le designer, ce sera également le cas pour le prochain système d’exploitation pour mobile d’Apple.

La mise à jour sera disponible sur TweetDeck très prochainement. Cette vidéo publiée par Emojipedia présente les nouveaux emojis.

