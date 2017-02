Twitter prend des mesures supplémentaires contre les trolls et le harcèlement

Twitter continue sa lutte contre le harcèlement en ligne. Depuis mardi 7 février, Twitter a en effet ajouté de nouveaux outils pour filtrer ou cacher les messages agressifs et les tentatives de troll. Dans un premier temps, Twitter s’attaque aux commentaires abusifs et agressifs. Grâce à un algorithme qui repère certaines phrases ou certaines photos, ces commentaires seront cachés et n’apparaitront plus sous votre tweet. Néanmoins, vous pouvez choisir de les visualiser en cliquant sur un nouveau bouton « moins de réponses pertinentes ».



Dans ses nouveaux outils, le réseau social ajoute également la recherche sécurisée. Ainsi, tous les tweets ayant du contenu sensible ou non approprié seront supprimés. De même pour les tweets générés par des comptes qui ont été supprimés ou bloqués. Par ailleurs, Twitter compte bien agir contre les utilisateurs qui possèdent de faux profils et qui n’ont pour but que le harcèlement pur. Les personnes qui possèderaient plusieurs comptes ou qui auraient des comportements nuisibles seront bannies de Twitter.



Ces nouvelles mesures seront déployées dans les semaines à venir. Encore une fois, il ne s’agit pas d’outils révolutionnaires, mais Twitter montre qu’il fait des efforts pour lutter contre harcèlement.

