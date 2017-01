Twitter a enfin son propre compte Instagram

Après cinq années de résistance, Twitter vient enfin d’ouvrir son propre compte Instagram. La création du compte s’est faite de manière discrète vendredi. La relation entre Twitter et Facebook(maison mère d’Instagram) a toujours été tendue. En effet, avant le rachat d’Instagram par Facebook, c’est Twitter qui s’intéressait au service de partage de photos.



Twitter n’a fait aucune communication concernant son récent compte Instagram. Juste après son ouverture, Twitter a essentiellement commencé à utiliser les « Stories » d’Instagram et à faire des publications concernant la cérémonie des Oscars.



Cette nouvelle arrive à la fin de la campagne marketing de Twitter. Pour faire face à son nombre d’utilisateurs en déclin, le réseau social a récemment enchainé les affiches publicitaires physiques et sur internet. À noter que Facebook, lui, possède bien un compte Twitter.

