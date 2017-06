Twitter se refait une beauté

Twitter a décidé de redonner un coup de jeune à son interface aussi bien sur ses applications que sur son site web. Le réseau social a revu l’ensemble de son design pour une interface plus efficace et plus épurée. Le réseau social a effectué cette mise à jour pour harmoniser le plus possible ses différentes plateformes. L’application Twitter sur iOS est celle qui a connu le plus de changements pour pouvoir se rapprocher de la version Android.

Désormais, avec le nouveau design, on accède aux informations de son profil en appuyant sur son icône de profil situé en haut à gauche de l’écran. La nouvelle interface Twitter comporte également une nouvelle typographie. Les titres des rubriques apparaissent par exemple en gras.

De plus, désormais, lorsque l’on clique sur un lien dans un tweet, on est directement redirigé vers son navigateur. Les boutons de réponses ont également changé pour apparaître en forme de bulles. Auparavant, le bouton était représenté par une flèche ce qui créait la confusion chez les utilisateurs.

La nouvelle interface a été déployée sur les différentes applications et le site web depuis le 15 juin.



