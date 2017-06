Le constructeur suédois Jays se lance dans le monde des casques Bluetooth avec le U-Jays Wireless, déclinaison sans fil de son casque sorti l’an dernier. Que nous propose donc ce nouveau venu, sur un marché de plus en plus fourni et où la concurrence redouble redouble d’efforts pour tenter de se faire une place ?





[Test] U-Jays Wireless : on craque pour le casque Bluetooth ?