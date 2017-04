Comment et pourquoi Uber a failli se voir dégager de l’App Store

Le New York Times a publié une enquête sur la vie et les secrets de Travis Kalanick, le patron d’Uber. L’article dévoile notamment que la compagnie de service de covoiturage a failli se voir bannir d’App Store. On apprend qu’en 2015, Tim Cook avait reçu le patron d’Uber au siège d’Apple afin d’avoir une discussion. Tim Cook reprochait à Uber d’avoir utilisé un système de tracking illégal sur iPhone sans en informer la marque à la pomme. Uber ne respectait pas la charte de confidentialité de l’App Store et traçait chaque utilisateur iOS même après que l’application ait été supprimée.

Par conséquent, mécontent des méthodes utilisées par Travis Kalanick, Tim Cook n’a pas hésité à le menacer d’enlever son application de l’App Store. Face à la menace, le patron d’Uber aurait donc décidé de mettre fin à la pratique. Cette affaire arrive après que le patron d’Uber soit déjà ciblé dans plusieurs affaires qui portent atteinte à sa réputation et à celle de sa compagnie. En plus de tracer les utilisateurs sans leur autorisation, il est reproché à Uber d’avoir une très mauvaise culture d’entreprise.



>>> Lire aussi : Uber : une voiture autonome impliquée dans un accident