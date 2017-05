Uber vous laisse désormais enregistrer vos adresses préférées

Uber lance une nouvelle fonctionnalité attendue par ses utilisateurs depuis très longtemps. Le service de covoiturage vous laissera sauvegarder vos adresses préférées. Jusqu’à présent, Uber proposait seulement de sauvegarder son domicile et son lieu de travail. Désormais, vous pourrez également enregistrer des adresses supplémentaires telles que le domicile de votre meilleur ami, votre restaurant préféré ou l’aéroport.

Cette nouvelle fonctionnalité baptisée « Saved Places » permettra un gain de temps lorsque l’utilisateur commandera sa course. Lorsque vous passerez une commande, vous aurez accès à vos adresses sauvegardées dans la section « Saved Places ». Vous pouvez enregistrer une adresse dès lors que vous êtes en route vers cette destination.



La fonctionnalité « Saved Places » est pour le moment disponible sur iOS et Android uniquement aux États-Unis. Elle devrait être déployée dans le reste du monde d’ici la fin de l’année.



