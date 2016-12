Uber : les voitures autonomes retirées de la circulation

La lutte entre Uber et la législation californienne aura vite vu son dénouement. Seulement une semaine après avoir mis en circulation sa nouvelle flotte de 16 voitures sans chauffeur, Uber a dû abandonner face aux autorités de l'Etat de la côte ouest-américaine. Ayant jugé ne pas être concernée, l'entreprise de Travis Kalanick avait refusé de payer un permis de test de 150 dollars. Ce permis destiné aux voitures 100 % autonomes ne leur était pas applicable d'après Anthony Levandowski, responsable du projet, étant donné que les nouvelles voitures de la flotte Uber nécessitent la présence permanente d'un opérateur.

Les négociations se sont soldées par un échec et le retrait des cartes grises des nouveaux véhicules entraînant ainsi la suspension des tests et l'abandon momentané de Uber quant à l'essai de ses voitures sans chauffeur en Californie. La fameuse entreprise de VTC conclut en déclarant : « Nous cherchons désormais où redéployer ces voitures sans oublier notre engagement à 100 % pour la Californie et le doublement de nos efforts pour créer des règles fonctionnelles au niveau de l’État. »Les tests de véhicules autonomes se poursuiveront en revanche à Pittsburgh, depuis septembre.



Pour rappel, ce souci de licence n'est pas le seul problème rencontré par les voitures autonomes d'Uber depuis une semaine. En effet la société californienne a du faire face à deux autres polémiques à San Francisco qui ont largement contribué à détériorer son image : un non respect des feux rouges et des difficultés à distinguer les pistes cyclables.