UberPOOL va tester une fonctionnalité pour vous inciter à marcher

Uber a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité à son service UberPOOL. Cette nouvelle fonctionnalité veut rendre les trajets plus faciles et plus rapides pour les différents utilisateurs qui se partagent une course. UberPOOL permet à différents utilisateurs qui vont vers une destination similaire de partager la même voiture afin d’abaisser le prix de la course. Désormais, les utilisateurs qui font appel à UberPOOL recevront une nouvelle suggestion lorsqu’ils seront en route.

Cette nouvelle fonctionnalité se présentera sous la forme d’une notification. Cette notification proposera à l’utilisateur de descendre à un endroit qui le rapproche de sa destination. Celui-ci sera invité à marcher quelques pâtés de maison en plus, plutôt que d’attendre dans les bouchons assis dans la voiture. Cette solution qui s’appuie sur des algorithmes et des bases de données permettrait un gain de temps certain d'après Uber. Lorsque l’utilisateur recevra la notification, elle lui indiquera d’ailleurs le temps économisé (estimation) s’il décide de descendre à un endroit précis.

Uber prévoit de tester cette nouvelle fonctionnalité à Chicago, Los Angeles et San Francisco. En fonction des résultats, la compagnie de covoiturage décidera de déployer ou non la fonctionnalité à d’autres villes.



