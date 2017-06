La rencontre improbable entre Mario et les Lapins crétins aura bien lieu

Des rumeurs concernant l’arrivée du jeu circulaient depuis le début d’année, mais c'est à l’occasion de la conférence E3 2017, qu'Ubisoft a officiellement annoncé le lancement du jeu Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Ubisoft et Nintendo ont collaboré afin de créer un mix entre le célèbre jeu Mario et la licence des Lapins crétins. Les deux univers ont fusionné et les lapins se sont retrouvés dans le monde du fameux plombier, entraînant de drôles de turbulences. Pour ramener la situation à la normale, les lapins et Mario vont devoir travailler ensemble tout au long de ce jeu d’aventure.

Shigeru Miyamoto, le célèbre créateur japonais a déclaré qu’il voulait faire un jeu Mario différent de tous les autres de la franchise. Mario + Rabbids Kingdom Battle est à la fois un jeu d’aventure, mais également un jeu tactique.

Ubisoft a déclaré quele jeu serait exclusivement disponible sur la Nintendo Switch dès le 29 août prochain.



