L'édition collector d’Assassin’s Creed Origins coûtera juste 800 euros

A l’occasion de l’E3 2017, Ubisoft en a profité pour présenter es éditions collector dont celui d’Assassin’s Creed Origins. Baptisée Dawn of the Creed Legendary Edition, l’édition collector sera limitée à seulement 999 pièces dans le monde.

Ce collector contient un Steelbook exclusif, une statue de Bayek et de son aigle en résine d’une taille de 73 cm, une réplique de l’amulette de Bayek, une bande-son, un art-book, quatre lithographies signées par les artistes d’Ubisoft et un Season Pass qui donne accès à toutes les futures extensions.

L’édition Dawn of the Creed Legendary sera vendue à 799 euros ce qui est un budget considérable même pour certaines fans. Elle s’adressera donc aux fans les plus ardus du célèbre jeu vidéo prêt à mettre une importante somme pour collectionner les éditions limitées.



Découvrez également les autres éditions sur le site d’Ubisoft dès à présent.



>>>>>>> Lire aussi :La rencontre improbable entre Mario et les Lapins crétins aura bien lieu