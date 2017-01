Ultra HD : ce qu'il faut savoir avant d'acheter

Nouvelle technologie visuelle, l’Ultra HD s'impose peu à peu dans les foyers, comme la HD avant elle. Cette définition offre 3840 x 2160 pixels, soit quatre fois plus de pixels que le Full HD. L’occasion d’opter pour un téléviseur encore plus grand ou de se rapprocher de sa dalle sans souffrir d’une image pixelisée.



Lancés en grande pompe dès 2013, les téléviseurs Ultra HD n’ont pas tout de suite trouvé leur public, faute de contenus compatibles. Désormais, on trouve des Blu-ray Ultra HD, la PS4 Pro permet de jouer dans cette définition et Netflix ou Amazon Vidéo proposent des contenus à ce format.



Il est donc raisonnable de s’engouffrer dans la brèche, d’autant plus que les prix des TV UHD ont considérablement baissé. Reste à savoir quels sont les points à vérifier avant de jeter son dévolu sur tel ou tel modèle.