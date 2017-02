Le film « Un jour sans fin » d’Harold Ramis est devenu incontournable à Punxsutawney aux États-Unis lors du Groudhog Day ou le jour de la marmotte. L’évènement a lieu 6 semaines avant l’arrivée du printemps. Et cette année, Neil Fennell a réalisé un montage vidéo qui permet de regarder tous les jours du film culte en même temps.

Groundhog Day - Every Day in One Day

Cette séquence retrace près de 37 jours vécus par Phil à Punxsutawney dans Un jour sans fin comme l’explique Neil Fennell. Phil est le personnage principal campé par l’acteur Bill Murray. Dans le film, ce journaliste égoïste se retrouve à revivre infiniment le Jour de la Marmotte jusqu’à ce qu’il découvre une nouvelle facette de sa personnalité.

La séquence publiée sur YouTube dure environ 32 minutes et donne une vue globale de l’évolution de Phil Connors. Ses traits et sa personnalité ont changé, et il faut dire que la production n’avait laissé aucun détail au hasard. Comme il s’agit d’un même jour dans un même cadre, le décor ne change pas, tout comme les figurants.

