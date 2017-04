Le nouvel Amazon Echo est un coach pour votre look

Il est souvent difficile de choisir sa tenue avant de sortir. Certains font appel à un ami ou à leur conjoint(e), d’autres pourront bientôt compter sur le dernier né de la gamme Echo d’Amazon, Echo Look. Cet assistant-styliste virtuel agit comme un miroir intelligent qui conseille l’utilisateur sur son style vestimentaire à partir d’un vidéo ou d’un ensemble de photos prises sous divers angles.

La première apparition d’Echo Look remonte au mois de mars, mais c’est maintenant qu’Amazon annonce sa sortie officielle. L’appareil dispose d’un microphone, d’une lampe LED et d’un support permettant de le fixer au mur ou de le placer sur un meuble. Echo Look se base sur une combinaison d’algorithmes d’apprentissage et un ensemble de données provenant des spécialistes de la mode pour noter une tenue. Mais quand il s’agit de choisir entre deux styles vestimentaires, l’application accompagnant Echo Look prend le relais. Cette fonctionnalité est également présente dans l’application d’Amazon pour iOS.

Tout comme les autres modèles, Echo Look peut servir d’intermédiaire pour la commande vocale d’Alexa. La lecture d’une musique, des nouvelles ou l’estimation du trafic routier s’effectue ainsi après quelques mots. Echo Look est disponible uniquement aux Etats-Unis à 199,99$ et il faut en faire la demande sur la page officielle du produit.

