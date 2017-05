Uniqlo dévoile sa collection de t-shirts Nintendo

La marque de vêtements Uniqlo vient de dévoiler vingt-cinq modèles de t-shirts inspirés des personnages des jeux Nintendo comme Mario Bross, Splatoon, Pokémon ou encore Animal Crossing. La conception revient aux participants qui ont gagné le concours organisé conjointement par Nintendo et Uniqlo en 2016. Les candidats devaient proposer un design de t-shirt et avaient à choisir parmi dix franchises de Nintendo comme source d’inspiration.

Le grand gagnant a proposé un modèle unicolore en rouge pour les hommes et les enfants, et en blanc pour les femmes. Le design met en avant une image pixelisée de la mascotte de Nintendo, Mario. La deuxième place revient à un participant qui a rendu hommage à Splatoon dont le second volet est attendu pour le 21 juillet sur la Nintendo Switch. Le modèle présente des yeux entourés d’éclaboussures de peinture. À la troisième place, on retrouve un clin d’œil à The Legend of Zelda.

Cette collection sera disponible à partir du 18 mai 2017 sur le site d’uniqlo et dans certains magasins. Les articles pour adultes seront proposés au prix de 14,90€. Pour les enfants, il faudra débourser 9,90€. Dans tous les cas, on peut facilement retrouver des références à Mario Bros, Pokémon, Animal Crossing, Donkey Kong, Kirby, Splatoon, Metroid ou encore Animal Crossing.

