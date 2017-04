UrbanEars Stadion : les intras Bluetooth pour le sport

La marque suédoise s’adresse aux sportifs qui aiment écouter de la musique avec le dernier né de sa collection UrbanEars Active. Ce nouveau périphérique Bluetooth intra-auriculaire baptisé Stadion veut séduire par sa qualité audio, mais surtout par son design et son aspect pratique.

Selon le constructeur, Stadion offre une liberté de mouvement à l’utilisateur, peu importe le type d’activité. Le produit est léger et s’appuie sur la technologie EarClick ainsi qu’un système de câbles élastiques pour offrir un ajustement personnalisé. Les matériaux ont été choisis afin de résister à la sueur tout en étant faciles à maintenir. En outre, ils rendent plus visibles les utilisateurs dans la nuit. Trois boutons situés à l’arrière permettent de régler le volume, de contrôler la liste de lecture et de prendre des appels.

Stadion se charge par l’intermédiaire d’un port micro USB et dispose d’une autonomie de 7 heures. Il se décline en bleu, rouge, noir et blanc. Ces écouteurs sont déjà disponibles sur le site d’urbanears.com à 99$. Dans le même registre, la marque américaine Jaybird propose l’intra X3 à 129 €. Mais quand il s’agit de rechercher des casques ou des écouteurs pour le sport, voici un comparatif qui se révèlera d’une aide précieuse.

> > > Voir le Comparatif de casques et écouteurs pour le sport : quel est le meilleur ?