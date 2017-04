Des détenus piratent la prison en cachant des ordinateurs dans le plafond

Aux États-Unis, des détenus ont réussi à construire deux ordinateurs qu’ils ont connectés à Internet et au réseau de l’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt.



La direction de la prison de moyenne sécurité de l’État de l’Ohio s’est trouvée assez embarrassée quand elle a découvert que ses prisonniers avaient réussi à monter un réseau à l’abri des regards. En outre, les disques durs étaient remplis de pornographie, avaient un serveur proxy Windows, un VPN, un service de VOIP, un antivirus, le navigateur web Tor, mais aussi des outils perfectionnés pour hacker des mots de passe ou envoyer du spam, et bien d’autres joyeusetés.



L’administration est arrivée à la conclusion que les détenus avaient obtenu les pièces pour permettre cette fabrication dans la prison même, qui menait un programme de recyclage de composants électroniques. Les détenus ont pu utiliser leur système pendant quatre mois avant que les autorités soient alertées quand ils ont détecté qu’un appareil non autorisé était connecté au réseau. Il aura quand même fallu trois semaines aux enquêteurs pour trouver où se cachaient ces équipements et les saisir.

Avec ce système rempli de logiciels malveillants, les détenus ont pu obtenir des cartes de crédit, frauder le FISC, obtenir des informations sur les autres détenus ou encore obtenir des laissez-passer donnant accès à des zones interdites de la prison. Ont été aussi découverts des modes d’emploi pour fabriquer de la drogue et des explosifs.



L’administration de la prison affirme avoir pris des mesures afin que ce genre de pratiques ne puissent plus se reproduire, mais va surtout utiliser cette expérience pour améliorer le fonctionnement interne du site.