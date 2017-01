Cette application vous dit combien de temps vous passez sur chaque application

Conçu spécialement pour les Mac, cet utilitaire permet de savoir le temps passé sur une application. Il affiche les données quotidiennement et offre un aperçu de la manière dont on utilise son ordinateur. Toutefois, les fonctionnalités se limitent à la fourniture des informations, les data ne sont pas transférables vers une application de gestion de temps et aucune solution n’est prévue pour alerter l’utilisateur qu’il passe trop de temps sur sa machine. Usage est disponible gratuitement et il requiert au moins une version macOS 10.9. Lancé au mois de mai dernier, il est maintenant à sa troisième mouture, la version 1.2. Parmi les nouvelles options figure la possibilité de visionner un groupe d’applications au sein d’une fenêtre unique ainsi que la suppression des enregistrements réalisés.

Éviter de passer trop de temps sur sonordinateur (ou pas)



Parfois, les geeks passent beaucoup de temps sur leur machine au détriment de leur vie sociale. Connaître le temps dépensé sur chaque application offre un aperçu sur son style de vie, elle fournit des indications sur les programmes qui rendent accro. Pour prévenir la dépendance, certains développeurs vont plus loin. L’utilisateur fixe un seuil à ne pas dépasser et quand il atteint sa limite, il reçoit un avertissement.

