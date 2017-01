L’utilisation de VPN en Chine devient illégale

Si vous allez en Chine, il est très compliqué de consulter Twitter, YouTube ou Facebook. Le gouvernement bloque en effet une grande partie des sites web étrangers les plus importants. Pourtant, certains utilisateurs arrivaient tout de même à contourner cette interdiction en utilisant un VPN. Cependant, coup de tonnerre, la Chine vient de décider qu’elle rendra l’utilisation des Réseaux Privés Virtuels illégale.



D’après le South Chine Morning Post, le Ministère de l’Industrie chinois a déclaré que désormais, tous les services VPN doivent obtenir une autorisation officielle. Tout service VPN qui n’aurait pas demandé d’approbation auprès du gouvernement serait considéré comme illégal. Les conditions pour obtenir cette autorisation restent encore très vagues et il est fort probable que la plupart des VPN se verront interdits.



Depuis le blocage des sites internet américains et étrangers, les Réseaux Privés Virtuels n’ont pas arrêté de se multiplier. C’est afin de nettoyer et de remettre de l’ordre dans son réseau que la Chine a pris cette décision radicale. Néanmoins, cette nouvelle loi peut également être assimilée à une violation contre la liberté d’expression.

