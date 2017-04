µTorrent : streaming et téléchargement depuis votre navigateur

Bram Cohen, cofondateur de BitTorrent Inc., a annoncé que la prochaine version de µTorrent se départirait de sa forme logicielle pour n’être plus qu’une extension dans un navigateur.



Logiciel de peer-to-peer le plus en vogue avec 150 millions d’utilisateurs, µTorrent veut se réinventer. Il est actuellement disponible en plusieurs versions : celle de base, gratuite, avec publicité et ne permettant que de télécharger et la version Pro, payante (19,95 $/an), mais plus complète. La publicité était bannie, la conversion des fichiers comprise ainsi que le streaming instantané ou encore la protection antivirus. Depuis février 2016, les utilisateurs peuvent souscrire à µTorrent Ad-free (4,95 $/an) qui correspond à la version de base sans les publicités.



Sa dernière mise à jour majeure, la 3.0, souffle aujourd’hui ses cinq printemps. Les responsables de BitTorrent Inc. voient là l’occasion de transformer en profondeur leur offre en se délestant de la partie logicielle.



Ce n’est pas la première fois que l’entreprise entreprend un tel chantier. Il y a quelques années, un premier essai avait eu lieu avec Maelstrom, un navigateur à part entière dédié au peer-to-peer. Une mauvaise gestion du projet l’avait fait avorter.



Aujourd’hui, Bram Cohen indique que la prochaine version de µTorrent fonctionnera avec la plupart des navigateurs via une extension à installer. Cette transformation va donner accès à des widgets modernes, mais aussi permettre aux développeurs d’améliorer le système de streaming du service. Ainsi, µTorrent pourra se confronter directement avec les sites spécialisés dans le streaming légal ou illégal.



Une préversion est actuellement en test. BitTorrent Inc. attend les résultats avant de déployer massivement sa version de µTorrent. Aucune date n’a pour l’instant été avancée.

>>> Télécharger µTorrent pour Windows



>>> Télécharger µTorrent pour OSX