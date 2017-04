V-Moda présente les Forza Metallo, des écouteurs Bluetooth bling-bling

V-Moda vient de présenter un nouveau modèle d’écouteurs Bluetooth, les Forza Metallo, au design personnalisable assez surprenant. Si leur forme reprend le design des Forza présentés fin 2016, ils s’accompagnent d’accessoires permettant d’en modifier l’apparence à loisir, pour peu qu’on aime tout ce qui brille.

Les Forza Metallo peuvent donc embarquer quelques décorations à accrocher aux écouteurs pour leur donner une forme de fleur, de pierre précieuse ou pour simplement afficher le logo de V-Moda, le tout dans différents coloris brillants : argent, or ou or rose. Ces accessoires sont imprimés en 3D par V-Moda dans des matériaux nobles, il faudra donc y mettre le prix pour se les procurer : le constructeur propose des accessoires en platine (à partir de 7500 dollars pièce), en or 14 carats (2500 dollars), en plaqué or (250 dollars) ou, plus abordable, en acrylique (40 dollars, ou 20 dollars en supplément à l’achat des écouteurs).

Concernant les écouteurs en eux-mêmes, V-Moda annonce des écouteurs Hi-Res de 5,8 mm de diamètre, compatibles aptX et reprenant l’étanchéité des précédents modèles pour permettre aux sportifs de les emmener partout. Disponibles dès maintenant, les V-Moda Forza Metallo sont vendus au prix de 170 euros. Les accessoires de personnalisation devront, quant à eux, être commandés directement sur le site de V-Moda.



>>>Lire : Comparatif de casques et écouteurs pour le sport : quel est le meilleur ?