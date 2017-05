Valve a engagé l'équipe derrière Kerbal Space program

Le développeur de jeux vidéo à l’origine de Half-Life ou en encore de Portal vient d’étoffer son équipe. L’entreprise a recruté chez Squad qui est derrière le jeu de conquête spatiale Kerbal Space Program. Valve n’a pas précisé le nombre d’employés concernés, mais l’embauche aurait commencé il y a 4 à 6 mois selon Roger Lundeen, ancien designer de la société.

Les projets de la firme américaine demeurent également flous. Les anciens développeurs de Squad pourraient notamment travailler sur les 3 jeux en réalité virtuelle de Valve en gestation. En effet, ce projet s’annonce de longue haleine puisque l’entreprise envisage de produire son propre matériel. En tout cas, ce départ massif aura peu d’impact chez Squad et son jeu Kerbal Space Program qui recevra prochainement une mise à jour et l’extension Making History. En effet, Squad explique que les concepteurs principaux du jeu sont restés. De plus, le départ concerne des employés qui ont moins d’un an d’expérience.

Interrogée par PC Games Network, Valve a préféré maintenir le suspens quant à son projet qui implique bien ses nouveaux recrus. « Oui, ils nous ont rejoints il y a quelque temps, on vous en dira plus sur ce qu'ils font très prochainement », a déclaré un porte-parole de Valve.

> > > Lire aussi Une cour de justice va décider à qui appartient Dota2