Dendrobium : la supercar électrique made in Singapour

Vanda, une petite unité nouvellement créée par Wong Fong Industries est surtout connue pour la construction de grues et chariots élévateurs. Mais c'est avec cette supercar made in Singapour qu'elle va faire parler d'elle.



La supercar biplace a été dénommée Dendrobium en référence à l’orchidée asiatique qui a inspiré les designers pour les portières. Elle est le fruit d’une coopération entre Vanda Electrics et Advanced Engineering de Williams. Ce dernier a apporté son expérience dans les matériaux composites, l’aérodynamique de pointe, les batteries et les moteurs électriques.

Même si le prototype est tout électrique, il devrait arriver jusqu’à 320 km/h en vitesse de pointe grâce à quatre moteurs électriques. Le moteur développe une puissance de 1500 chevaux et l’automobile devrait atteindre les 100 km/h en 2,6 secondes. Les batteries s’inspirent directement de celles utilisées en Formules E et dispose d’une autonomie de 240 kilomètres.

Le développement du projet Dendrobium aurait coûté près de dix millions de dollars et le supercar sera présent au Salon de l’auto de Genève au début mars. En termes de performance, les véhicules électriques sont en train de surpasser leurs concurrentes alimentées à l'essence. Ils fournissent des niveaux d'efficacités énergétiques qui ne seront tout simplement pas possibles avec les carburants.

