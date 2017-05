Ces vélos traitent la pollution pour recracher de l'air pur

Pékin est régulièrement frappé par les problèmes de pollution atmosphérique. L’État encourage donc les habitants à recourir à des moyens de transport plus respectueux de l’environnement. Ce sont plus de 30 startups qui proposent désormais des programmes de partage de vélo en Chine. Ofo arrive en tête de liste avec plus de 2,2 millions de bicyclettes distribuées à travers 43 villes. Si les voitures ont leur système d’épuration de l’air, il en sera de même pour les vélos si le projet de Daan Roosegaarde aboutit.

Cet inventeur basé aux Pays-Bas avait déjà construit une tour capable de piéger les particules fines de l’air. Maintenant, il envisage d’utiliser le même principe sur les vélos. Le gadget fera intervenir des surfaces chargées négativement qui attirent les particules de poussières, positivement chargées. Le cycliste devrait ainsi respirer de l’air pur et limiter la pollution. Ce projet ambitieux a fait l’objet d’une discussion avec le gouvernement qui encourage les initiatives visant à limiter les effets de ce phénomène surnommé « Air Apocalypse ». En outre, les grandes entreprises de vélo ont déjà manifesté leur intérêt.

Il reste à implémenter la technologie sur les deux roues. Daan Roosegaarde étudie encore la meilleure façon de mener le projet à son terme. Il envisage notamment d’installer un petit panneau solaire et un système de production d’électricité sur les vélos afin d’alimenter l’unité de traitement.

