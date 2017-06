Spider-Man : Venom et Silver & Black feront-ils partie de l'univers Marvel ?

Si l’on savait que Sony Pictures préparait deux films liés à Spider-Man, le studio a finalement confirmé ce vendredi que les films se dérouleraient dans le même univers que Spider-Man, et donc potentiellement les Avengers.

Après Spider-Man Homecoming, prévu pour le 12 juillet prochain, Sony Pictures compte largement prolonger la saga Spider-Man au cinéma. Outre deux suites d’ores et déjà programmées, le studio a également annoncé deux films spin offs centrés sur des personnages liés à Spider-Man : Venom, qui sortira en octobre 2018, et Silver & Black, à une date encore inconnue. Cependant, si Spider-Man a récemment rejoint l’univers des Avengers au cinéma, Tony Stark apparaissant même dans le prochain film, on ignorait encore si ce serait le cas de ces deux prochains spins offs.

Ce vendredi, la productrice Amy Pascal a cependant tenu à rassurer les fans. A l’occasion d’une interview accordée au site allemand Filmstarts, elle a expliqué que « tous ces films se dérouleront dans l’univers que nous sommes en train de créer autour de Peter Parker. Ils peuvent être à des lieux différents, mais ce sera dans le même monde et ils seront connectés entre eux ». Elle a également confirmé que Spider-Man pourrait apparaitre dans ces films : « il y a toujours une chance ».

Une déclaration qui détonne avec celle de Kevin Feige, le directeur du studio Marvel ayant déclaré le 14 juin dernier à nos confrères d’AlloCiné : « Il n’y a aucun projet d’intégrer Venom dans l’univers Marvel pour l’instant. C’est un projet de Sony ». Seulement, si le comédien Tom Holland apparait dans l’univers Marvel, aux côtés des Avengers, et dans celui de Sony, aux côtés de Venom ou de Black Cat, difficile de ne pas faire de lien entre les deux univers qui pourraient être liés, au moins dans l’esprit des fans.

Le film Spider-Man Homecoming sortira en France le 12 juillet. Il est réalisé par Jon Watts, avec Tom Holland, Robert Downey Jr, Michael Keaton ou Marisa Tomei.