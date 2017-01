Une caméra parvient à filmer un bang hypersonique

Les scientifiques ont longtemps pensé que la lumière pouvait créer une déformation semblable à celle du bang hypersonique. Mais pour vérifier leur théorie, ils avaient besoin d’observer une vidéo extrêmement précise de la scène.

C’est finalement Washington University de St Louis qui a pu mettre en œuvre le procédé. Leurs chercheurs ont enregistré ces fameuses ondes de choc photoniques en utilisant une « caméra à balayage». L’appareil capte l'image et les données temporelles avec une vitesse de 100 milliards d'images par seconde.

Ondes de choc photoniques

Pour observer les cônes, l’équipe a émis des impulsions très rapides (7 picosecondes) de laser vert à travers un tunnel. Ce dernier comportant un gaz spécial a été placé entre des plaques à base d’oxyde d'aluminium et de silicone. Le laser se déplace plus rapidement dans le tunnel et les plaques le ralentissent. Les chercheurs ont alors observé une traînée de lumière conique, un peu comme le bang hypersonique.

Cette caméra pourra trouver de nombreuses applications dans la neurologie. Elle est suffisamment rapide pour suivre l’état des neurones et cartographier l’activité du cerveau en temps réel. Cette avancée pourrait apporter de nombreuses réponses et aider à trouver de nouveaux traitements