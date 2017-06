Une nouvelle fuite en vidéo dévoile un peu plus le Samsung Galaxy Note 8

Une vidéo qui vient de fuiter sur le Net permet d’avoir un meilleur aperçu du Galaxy Note 8. Ce n’est pas la première fuite du prochain smartphone de Samsung, mais celle-ci donne une idée plus précise de son écran. La vidéo a fait surface sur le Net jeudi, mais elle a été supprimée très peu de temps après. Heureusement, Slashleaks a eu le temps de la sauvegarder pour le bonheur des plus curieux. Dans la vidéo, le smartphone semble être doté d’un écran Infinity Display tout comme le Galaxy S8. Le design de l’écran est en effet très similaire.

Par ailleurs, on peut noter que les contours de l’écran sont aussi fins, voire même plus fins que le Galaxy S8. La vidéo ne donne aucune information concernant les spécificités techniques de l’appareil, mais on sait déjà que le Galaxy Note 8 serait équipé du processeur Snapdragon 835, d’un écran 6,4 pouces et d’un double capteur photo 12 mégapixels.

Samsung devrait officiellement dévoiler le Galaxy Note 8 en août prochain.



>>>>>> Lire aussi : Galaxy Note 8 : les rumeurs en schéma