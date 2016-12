Ce robot a nagé sous l'Antarctique : voici ce qu'il a vu

À première vue, l’Antarctique ressemble à un continent blanc inhospitalier. Pourtant, sous l’épaisse couche de glace, la vie sous la mer est particulièrement animée et riche en couleurs. Un véhicule sous-marin lancé dans la baie d’O’Brien (antarctique est) apporte la preuve en vidéo.

L’Antarctique est productif, coloré et dynamique

Des scientifiques de la Division Antarctique australienne ont envoyé un robot télécommandé pour explorer les richesses situées sous la glace. Il a découvert une petite forêt d'organismes sous-marins riches en couleurs avec des motifs allant des violets brillants aux roses. Selon le biologiste Glenn Johnstone, ils parviennent à survivre dans un environnement hostile. Durant une grande partie de l’année, la mer est couverte de glace et la température de l’eau descend jusqu’à -1,5 degré Celsius.



Grâce aux images, les scientifiques ont découvert un « habitat productif, coloré, dynamique et plein d'une grande variété de biodiversité ». Parmi les différentes espèces, on peut citer par exemple les éponges, les araignées de mer, les oursins, les concombres de mer ainsi que les étoiles de mer. Cette mission fut aussi une occasion de recueillir les caractéristiques physiques de l’eau de mer comme sa température, son acidité et sa salinité.

Ces éléments permettront de mieux comprendre les répercussions du changement climatique sur cette région. Les chercheurs analyseront particulièrement les effets néfastes de l’acidification des océans sur les organismes.

