Vine, l’application mobile qui permet de partager des séquences de six secondes deviendra une simple application d’enregistrement vidéo appelée « Vine Camera » d’après une déclaration de l’entreprise. Les vidéos captées se limiteront toujours à 6 secondes et pourront être partagées sur Twitter. Aujourd’hui, la plateforme d’échange de Vine n’est plus qu’une galerie d’archivages des clips enregistrés et ses anciens utilisateurs auront jusqu’au 17 janvier pour y télécharger leurs vidéos.

Une concurrence féroce

Vine a vu son heure de gloire peu après sa création, si bien que Twitter l’a racheté en 2013. L’application a cependant peiné à toucher le grand public et elle a stagné à 200 millions d’utilisateurs alors que Twitter en comptait plus de 317 millions. En difficulté financière, le géant des réseaux sociaux avait déclaré vouloir céder l’application avant de décider de la supprimer définitivement, en novembre 2016. Twitter avait alors rassuré que les vidéos resteraient téléchargeables après la fermeture du site.

À l’abri des publicités, Vine était considérée comme l’un des modes de partage les plus libres sur internet comme le citent les hommages de ses utilisateurs après cette annonce. De l’application aux microvidéos, seul le nom de ses créateurs, Dom Hofmann et Rus Yusypov aura survécu…