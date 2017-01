Les virements par numéro de téléphone seront possibles d'ici fin 2017

Le siège de la BCE à Francfort (Crédit : CC BY-SA Daniel Vorndran)

Dès la fin de l’année, la Banque centrale européenne permettra de simplifier grandement le transfert d’argent d’un compte à un autre en passant directement par un numéro de téléphone.

Aujourd’hui, pour faire un virement bancaire d’un particulier à un autre pour lui rembourser de l’argent ou participer à un pot commun, il faut nécessairement connaître son numéro Iban. Une procédure qui peut être compliquée et demander du temps, ne serait-ce que pour rajouter quelqu'un à la liste de ses bénéficiaires, puis opérer le transfert d’argent. Comme le rapporte l’hebdomadaire La Tribune, cette démarche pourrait être grandement simplifiée dès cette année avec la mise en place de transferts par numéro de téléphone.

Un virement bancaire instantané

La Banque centrale européenne a en effet annoncé vendredi dernier l’arrivée d’ici la fin 2017 d’un « service standardisé qui permette le paiement de personne à personne en utilisant le numéro de téléphone mobile du bénéficiaire comme équivalent de l'Iban ». Concrètement, l’utilisateur n’aura plus besoin de connaître le numéro Iban de la personne à qui il doit de l’argent pour lui en transférer, puisqu’il lui suffira de connaître son numéro de téléphone. Une simplification qui devrait donc concerner à la fois les petits paiements entre amis, mais également pour des services entre particuliers comme des petites annonces via Leboncoin. Cette solution de transfert d’argent permettra également des paiements instantanés, et non plus sous quelques jours comme c’est actuellement le cas avec les virements Sepa.

A noter cependant que ces virements par numéro de téléphone ne concerneront que les comptes bancaires européens et ne pourront être appliqués à un compte hébergé dans une banque américaine par exemple, ou au Royaume-Uni.