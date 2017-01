[CES] HTC's Vive : plus de confort et surtout plus de son

Comparé à ses concurrents, le HTC Vive est plus performant. Il ouvre une fenêtre dans le royaume virtuel et offre un suivi des mouvements à l'échelle de la pièce. Toutefois, il n’est pas assez confortable : pour rectifier le tir, son constructeur a annoncé le Vive Deluxe audio strap, afin de remplacer la sangle. Ce nouveau dispositif gagne en ergonomie et propose l’un des avantages de l'Oculus Rift : un casque intégré.

HTC corrige les faiblesses du Vive

À première vue, le système ressemble à un croisement entre la sangle du Rift et la bande de plastique réglable de la PlayStation VR. Comme les courroies actuelles, il passe sur le sommet de la tête de l’utilisateur et offre un cadran de dimensionnement réglable pour le serrage. La nouvelle mouture embarque aussi des écouteurs intra-auriculaires. Mais contrairement à ceux installés sur le Rift, on peut les retirer. En d'autres termes, le propriétaire peut utiliser ses propres écouteurs si la qualité sonore ne lui convient pas. Selon la firme taiwanaise, le Vive Deluxe audio strap sera disponible vers le second trimestre. Pour l’instant, elle n’a pas précisé le prix.

HTC a aussi dévoilé deux autres accessoires au CES. Le TPCast affranchit l’utilisateur de la présence encombrante des fils pendant 1 heure 30, il coutera 249 dollars. Enfin, pour augmenter le nombre des contrôleurs, le constructeur a conçu le Vive tracker. Il suffit de le placer sur l’article souhaité et on peut l’utiliser immédiatement.

>>> Lire aussi : comment choisir un casque de réalité virtuelle ?