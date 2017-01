La Voie lactée est une voleuse d'étoiles

L’univers compte un nombre impressionnant de galaxies et le système solaire appartient à la Voie lactée. Certaines étoiles lui sont propres, mais de nombreuses autres proviennent de galaxies voisines. C’est le cas des étoiles lointaines qui se trouvent à près de 300 000 années-lumière de la terre d’après une étude américaine. La recherche a été conduite par Marion Dierickx, une étudiante diplômée d'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CFA), avec la contribution de son directeur de thèse, le professeur Avi Loeb.

Les chercheurs se sont intéressés à la galaxie naine du Sagittaire qui voyage sur une orbite polaire à 50 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. C’est en étudiant la trajectoire de cinq étoiles du Sagittaire dans l’espace qu’ils en sont arrivés à cette conclusion. La Voie lactée a régulièrement absorbé les étoiles du Sagittaire à chaque fois que les deux galaxies se rapprochaient. La galaxie satellite aurait donc perdu près du tiers de ses étoiles et 90 % de ses matières noires de cette façon.

Flux d’étoiles

Ces astres ainsi délogés par la Voie lactée font partie d’un « flux » caché d’étoiles. Et il se pourrait alors que Marion Dierickx et Avi Loeb découvrent un flux plus important. « Les flux étoiles qui ont été cartographiés jusqu'à présent sont comme des ruisseaux par rapport à la rivière géante des étoiles que nous pourrions éventuellement observer par la suite », a déclaré Dierickx dans un communiqué.