Dans la voiture autonome de Volkswagen le volant est rétractable

Les difficultés rencontrées par les véhicules autonomes démontrent que le système n’est pas encore totalement fiable. Face à cette situation, Volkswagen a imaginé une voiture dotée d’un volant rétractable qui permettrait au conducteur de reprendre le contrôle si nécessaire.

Le North American International Auto Show se tiendra à Détroit du 9 au 22 janvier prochain. La marque allemande profitera de l’occasion pour mettre en avant sa voiture autonome. D’après les informations disponibles, celle-ci sera encore équipée d’un volant un peu particulier puisque rétractable. Le constructeur germanique a trouvé cette parade pour garantir la sécurité des passagers, tant que les voitures complètement autonomes n’auront pas fourni une entière satisfaction. Par exemple, après seulement une semaine de mise en circulation, Uber a dû retirer ses véhicules de la circulation.

Volkswagen fournira plus de détails au Salon de l’auto à Détroit

Quand l’option « autonome » est sélectionnée, la voiture s’appuie sur plusieurs capteurs pour reconnaître la route et suivre fidèlement son trajet. En plus des caméras et des scanners, le constructeur installera aussi des radars et des ultrasons. Lorsque le conducteur aura besoin du volant, il n’aura qu’à toucher le logo de la marque et celui-ci sortira du tableau de bord. Rappelons que lors du dernier Salon Automobile de Paris, Volkswagen a affirmé son ambition de commercialiser son véhicule autonome en 2020.

>>> Lire aussi : Volkswagen a un teaser pour sa voiture autonome