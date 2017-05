Voici comment les voitures autonomes combattent les crottes de pigeons

Les voitures autonomes ont connu d’importants progrès depuis quelques années. L’évolution est suffisamment perceptible pour que les gouvernements acceptent le test des véhicules autonomes sur les routes. Mais le chemin est encore long et plein d’embuches pour les constructeurs qui se lancent dans une course effrénée pour la domination du futur marché. En plus des problèmes sur la législation, l’imprévisibilité des conducteurs humains reste un frein à l’adoption de la technologie. Beaucoup pensent qu’une machine n’est pas suffisamment réactive dans certaines situations.

Mais quand il s’agit d’éviter les animaux et leurs méfaits, les prototypes de Waymo montrent leurs atouts. La filiale de Google spécialisée dans les voitures autonomes a un système qui rend ses capteurs lidars toujours opérationnels. Après qu’un oiseau a durement traité le dispositif de navigation, un système d’essuie-glaces fait son apparition et lave les débris. Le dispositif est classique, mais reste essentiel au bon fonctionnement du véhicule. On peut cependant s’interroger s’il est aussi efficace en plein hiver. Alors que certaines pistes deviennent glissantes, il serait dommage que le système ne puisse pas extraire la neige à la bonne vitesse.

