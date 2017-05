Les voitures autonomes n'ont pas toute la confiance des conducteurs

Les conducteurs deviennent de plus en plus sceptiques face à la technologie des voitures autonomes d’après une étude de la firme J.D Power menée cette année sur le public américain. Une tendance qui se reflète sur toutes les tranches d’âges sauf celle de la génération Y, née entre 1977 et 1994. Près de 9 % des personnes nées avant la fin de la Seconde Guerre mondiale ont déclaré qu’ils « n'auraient absolument pas confiance » envers la technologie de conduite autonome, contre 11 % chez la génération Z, née entre 1995 à 2004.

Malgré cette méfiance, cette étude révèle que les six premières fonctionnalités qui intéressent les consommateurs à l’achat d’une voiture ont surtout trait à la détection de collision et à l’assistance au stationnement. Les conducteurs recherchent des phares intelligents, une caméra arrière, un système de freinage d’urgence, une assistance aux changements de voie ou encore un affichage tête haute.

Comme dans les précédentes études, la génération Z reste intéressée par les voitures autonomes et 52 % d’entre eux sont en faveur du transport partagé, comme le modèle proposé par Uber. Finalement, les constructeurs automobiles ont encore du travail à faire pour que les conducteurs confient définitivement le volant à un programme.

