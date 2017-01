L'armée US fait voler son hoverbike

L’armée américaine a prouvé que son hoverbike était opérationnel lors d’une démonstration de vol, sous les yeux du Dr William Roper, un haut responsable du Secrétaire à la Défense. Le prototype rectangulaire a pris son envol à l’Alberdenne Provins Ground dans le Maryland le 10 janvier. Officiellement connu sous le nom de JTRAV, cet hoverbike était un projet Kickstarter développé par Malloy aéronautique, à l’origine. Ce dernier a ensuite signé un contrat avec l’armée étasunienne puis il a conclu un partenariat avec Survice Engineering Co, pour la mise en œuvre du projet.

La principale fonction de JTRAV sera de ravitailler les soldats sur le terrain en moins de 30 minutes. Tim Vong, un responsable du laboratoire de recherche américaine ARL a même déclaré que ce hoverbike serait comme « Amazon sur le champ de bataille ».

Quelques points d’amélioration

Cela va prendre un certain temps avant que l’armée déploie le dispositif. Les chercheurs espèrent encore lui donner une plus longue portée et augmenter la charge qu’il peut embarquer jusqu’à 362 kg. Selon Vong, la version finale de JTRAV devrait être « une plate-forme modulaire, stable qui peut être utilisée pour des missions toujours plus mouvementées et dangereuses. »