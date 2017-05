Harry Potter : un fan-film revient sur la jeunesse de Voldemort

Alors que la suite des Animaux Fantastiques est attendue pour novembre 2018, un studio indépendant, Tryangle, a décidé de se plonger à son tour dans le passé de la franchise Harry Potter avec l’histoire de Voldemort.

Si les romans de la série Harry Potter ont déjà bien développé l’histoire de Tom Jedusor, devenu par la suite le mage noir Voldemort, certains éléments de son passé restent dans l’ombre. C’est à partir de ces éléments inconnus que le studio Tryangle a décidé de mettre en scène un fan-film sur la jeunesse du mage noir, entre sa sortie de Poudlard et son ascension au pouvoir après 1943 et différents événements morbides liés à Voldemort, alors qu’il avait 17 ans.

Sans lien officiel avec le studio Warner ou l’auteure J.K. Rowling, le film se permet quelques libertés par rapport aux romans. Il mettra ainsi en scène non seulement Tom Jedusor, interprété par Stefano Rossi, mais aussi Maddalena Orcali dans le rôle de Grisha McLaggen, « héritière de Gryffondor ». Or, si la famille McLaggen existe bien dans les romans, elle n’a a priori aucun lien de parenté avec le fondateur de la maison de Poudlard, contrairement à Voldemort, descendant de Salazar Serpentard. Le fan-film semble d’ailleurs vouloir mettre en avant les différentes maisons avec des relations entre Grisha McLaggen, Tom Jedusor et les héritiers des deux autres fondateurs de Poudlard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le film Voldemort Origins of the Heir (Les Origines de l’Héritier). Le fan-film est encore en tournage et devrait probablement être disponible sur Internet.