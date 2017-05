A l’instar de la Nouvelle Golf, l’e-Golf bénéficie elle aussi d’un design revisité et de nouvelles fonctionnalités. Plus puissante, plus autonome, elle est également plus sûre en intégrant toutes les technologies modernes d’aides à la conduite. Vous êtes tenté de rouler en voiture 100% électrique? Voici dix raisons de vous laisser tenter.





1/ Pour le plaisir de la conduite



Si rouler en voiture électrique offre un confort de conduite incomparable, la nouvelle e-Golf va encore plus loin. En effet, non contente d’être totalement silencieuse, elle embarque également une nouvelle batterie qui voit sa capacité doubler. La nouvelle e-Golf est aussi plus puissante que le modèle précédent. En effet, son moteur électrique développe 20 ch supplémentaires avec une puissance de 136 ch (100 kW). Elle peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 9,6 secondes seulement. Le couple n’est pas en reste avec 290 Nm pour garantir des reprises confortables. Le plaisir de conduire est total.

2/ Pour l’autonomie doublée

L'e-Golf est équipée d’une toute nouvelle batterie lithium-ion dont la capacité a été augmentée. En effet, elle passe de 24,2 kWh à 35,8 kWh. La nouvelle e-Golf peut ainsi parcourir jusqu’à 200 kilomètres sur une seule charge de la batterie. Selon le style de conduite et l’utilisation (en fonction de la vitesse, de l’utilisation des systèmes de confort, du nombre de passagers, etc.), elle peut même atteindre les 300 kilomètres. Une distance validée lors du cycle européen de conduite (NEDC pour New European Driving Cycle) sur un banc d’essai à rouleaux.

3/ Pour des temps de charge réduits

La nouvelle e-Golf est livrée avec un câble de recharge pour borne domestique Wallbox ou pour borne publique compatible de 3,6 kW et 7,2 kW. En 3,6 kW, il faudra environ 13h pour recharger complètement la batterie de 35,8 kWh. Une solution parfaitement adaptée à un usage résidentiel en lançant la recharge en arrivant à la maison pour repartir avec le plein le lendemain matin. Les bornes de 7,2 kW permettent de réduire le temps de recharge à 6h seulement. Enfin, les plus pressés pourront carrément retrouver 80% de charge en seulement 45 minutes grâce à la charge rapide CCS (Combine Charging System). Les longs trajets ne poseront donc aucun problème à l’e-Golf moyennant quelques pauses café.





4/ Pour le système exclusif de pompe à chaleur

Comme dans toutes les voitures de ce type, l’e-Golf peut utiliser l’énergie de ses batteries pour alimenter le chauffage électrique. Grâce à ce système, il est également possible de programmer le préchauffage de l’habitacle ou le dégivrage du pare-brise lorsque la voiture est en charge sur le réseau électrique. Comme nous le verrons plus loin, l’application Car-Net permet même de contrôler cette fonctionnalité à distance. Mais ce n’est pas tout, l’e-Golf s’illustre également en intégrant une pompe à chaleur. Une solution encore plus efficace qui était jusqu’à présent surtout utilisée dans les bâtiments à fort rendement énergétique. Totalement inédit en voiture, ce système utilise l’air ambiant et la chaleur émise par les composants moteur afin de réchauffer l’habitacle de l’e-Golf sans entamer l’autonomie de la batterie qui reste disponible pour la conduite.

5/ Pour les assistants à la conduite de série

La nouvelle e-Golf dispose de nombreuses fonctionnalités qui sont toutes proposées de série. De l’aide à la conduite aux solutions de sécurité, rien ne manque à l’appel. Côté sécurité, l’e-Golf est équipée du 'Front Assist', un système qui met à profit les capteurs avant de la voiture pour détecter le moindre obstacle sur son parcours. En cas de freinage violent du véhicule qui vous précède, l’e-Golf émet un signal sonore avant de déclencher automatiquement un freinage d’urgence. La collision est ainsi évitée si le conducteur ne réagit pas. De la même façon, 'Front Assist' est utile si un piéton distrait se « jette » sous les roues de l’e-Golf qui s’arrêtera automatiquement pour ne pas le renverser.



D’autres options de sécurité sont également intégrées comme la détection des angles morts, l’assistance de sortie de stationnement ou encore le PreCrash. Ce dernier anticipe un accident afin de protéger les occupants de la voiture. Les ceintures de sécurité à l’avant sont automatiquement pré-tendues et les fenêtres fermées afin d’augmenter l’efficacité des airbags.

6/ Pour la conduite semi-autonome

L’e-Golf est la première voiture électrique à offrir la conduite semi-autonome sur son segment. Tout d’abord le régulateur de vitesse adaptatif ACC détecte le véhicule qui précède afin de conserver une distance de sécurité. Dès que la route est libre, l’e-Golf accélère automatiquement pour atteindre la vitesse prédéfinie par le conducteur. Ajoutez à cela l’assistant de maintien de voie qui utilise les capteurs de la voiture pour la maintenir au centre de sa file, et corriger automatiquement la trajectoire si nécessaire. Le tout sans toucher le volant.

Dans les bouchons, le ‘Traffic Jam Assist’ (assistant d’embouteillages) vous évite de toucher les pédales et le volant, l’e-Golf étant en mesure d’accélérer jusqu’à 60 km/h, de freiner et de s’arrêter automatiquement tout en gardant une distance de sécurité avec le véhicule qui la précède. Le 'Lane Assist', pour sa part, veille à ce que l'e-Golf reste bien dans sa voie.



Enfin, l’e-Golf est intelligente en détectant si le conducteur n’est pas en état de conduire. S’il ne réagit pas la voiture allume ses feux de détresse tout en effectuant des manoeuvres de braquage légères afin d’attirer l’attention des autres usagers. Ensuite l’e-Golf va ralentir progressivement jusqu’à l’immobilisation complète en toute sécurité.





7/ Pour rouler propre

Outre son confort au quotidien, l’e-Golf est une voiture propre. Son bilan carbone est nul, sans aucune émission de CO2 à l’origine de l’effet de serre et du réchauffement climatique. Silencieuse, la voiture n’émet pas de fumée ni même de particules fines invisibles, les fameux NOx qui sont souvent incriminés pour leur impact sur la santé. En cas de pic de pollution, l’e-Golf n’est pas concernée par les restrictions de circulation. Elle bénéficie d’ailleurs du certificat qualité de l’air CRIT’Air le plus faible (Plus le numéro de certificat est élevé, plus le véhicule pollue).

8/ Pour rouler pas cher

Rouler en voiture électrique peut s’avérer bien plus rentable qu’avec un modèle à moteur thermique diesel ou essence. En effet, avec 12,7 kWh pour 100 kilomètres et un prix du kWh de 0,145 euro en moyenne, le coût de revient en cycle normalisé est de 1,84 euro environ. A titre de comparaison, une voiture diesel qui affiche une consommation théorique de 5l/100 km, aura un coût de revient de 6,59 euros pour 100 kilomètres. Des économies conséquentes auxquelles s’ajoutent celles des coûts d’entretien très faibles en l’absence de vidange. Et ce n’est pas tout, avec l’e-Golf Volkswagen offre une carte de recharge e-Pass avec un an d’abonnement et 50 euros de crédit. Elle permet d’accéder au réseau de bornes de recharge partout en France, et sur les bornes référencées dans l’application KiWhi sur smartphone. D’ailleurs le gouvernement a promis l’installation de sept millions de bornes de recharge d’ici 2030.

9/ Pour les services connectés

On vous parlait ici des services connectés qui sont désormais disponibles dans la nouvelle Golf. Ceux-ci sont également proposés de série sur l’e-Golf qui va encore plus loin avec Car-Net qui offre toute une série de services dédiés au côté électrique de la voiture. Offerts pendant trois ans, ils permettent d’accéder à de nombreuses fonctionnalités de contrôle à distance de la voiture. Bien évidemment d’abord la gestion de la batterie pour consulter le niveau de charge et l’autonomie restante, pour lancer ou interrompre la recharge et même la programmer afin de bénéficier des tarifs préférentiels en heures creuses.

Autre fonctionnalité bienvenue, l’application permet de programmer la température souhaitée dans l’habitacle, par exemple en chauffant la voiture en hiver ou au contraire, en activant la climatisation en été.