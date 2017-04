Vols vers les USA depuis l'Europe : les ordinateurs portables bientôt interdits ?

Les États-Unis ont interdit les tablettes et les ordinateurs en cabine pour plusieurs compagnies aériennes en provenance du Moyen-Orient. Maintenant, il semble que l’administration américaine envisage d’étendre la restriction aux pays d’Europe d’après une source relayée par The Guardian. Si la mesure entre en vigueur, les passagers du vieux continent devront mettre en soute tout appareil électronique plus grand qu’un smartphone.

Le Royaume-Uni entrerait en tête de liste des pays concernés. Il rejoindrait ainsi l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, Qatar, la Turquie, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis qui sont concernés par la restriction depuis le mois de mars. La mesure est motivée par des raisons de sécurité. L’administration américaine pense que des terroristes prévoient de dissimuler des explosifs dans les appareils électroniques grand public comme les ordinateurs portables ou les tablettes.

