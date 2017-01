Une steadicam stabilisée pour smartphone explose sur Kickstarter

La technologie steadicam appliquée aux smartphones

Volt touche un public très large puisque c’est un stabilisateur de poche qui convient bien à n’importe quel type de smartphone. Steadicam a choisi la plateforme de crowdfundig Kickstarter pour lancer son produit, et concurrence ainsi DJI qui avait sorti l’Osmo Plus l’année dernière.

En tout cas, les utilisateurs de Steadicam seront sans doute convaincus par la longue expérience de la société dans le domaine de la stabilisation de caméra. Volt propose différents modes permettant de personnaliser sa réaction. Le mode sportsert lors des mouvements rapidestandis que le mode film convient à des scènes plus cinématiques.

La batterie devrait durer 8 heures et la stabilisation se fait sur 3 axes comme celle de l’Osmo de DJI. Volt entend ainsi réagir plus rapidement et arrive sur le marché au prix de 139 $. La première livraison aux clients aura lieu en juin.