Votez pour les nouveaux pions Monopoly !

Hasbro préparerait une nouvelle version du mythique Monopoly. À cette occasion, Monopoly demande aux internautes de voter pour remplacer les actuels pions. Parmi les nouveaux pions proposés, on retrouve notamment des emojis.



Il faut avouer que les pions Monopoly se font vieux. Parmi les 8 célèbres pions, certains n’ont pas changé depuis 1935. C’est notamment le cas de la voiture de course, de la chaussure, du dé à coudre, du bateau et du chapeau haut de forme.



Le jeu de société est connu pour se renouveler sans cesse. Le nom des rues a en effet plusieurs fois été modifié, mais les pions eux n’ont été que rarement touchés. C’est pourquoi, Monopoly laisse le choix aux utilisateurs de choisir parmi 50 nouveaux pions pour remplacer les 8 actuels.



Les internautes devront sélectionner le pion de leur choix parmi les 8 catégories. Ils peuvent également décider de garder le pion actuel. Dans la catégorie « réseaux sociaux », vous pourrez choisir un emoji parmi le hashtag, l’emoji bisou, et le pouce vers le haut.



Vous pouvez voter dès à présent sur le site officiel et ce jusqu’au 31 janvier. Les pions définitifs seront annoncés le 19 mars pour une commercialisation fin 2017.

