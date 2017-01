Transformer son Apple Watch en Macintosh rétro

Entièrement fait en silicone, « W3 » est une miniature du premier moniteur Macintosh. Seul, le gadget ne ressemble qu’à un cube blanc. Mais il suffit d’y insérer une Apple Watch pour que le « W3 » prenne vie et devienne l’emblématique Macintosh de 1984.

Un hommage au tout premier Mac

Il faut dire que l’ensemble se révèle aussi esthétique que pratique. Le W3 préserve l’Apple Watch des rayures tout en la chargeant grâce à une petite fente à l’arrière. Cet accessoire pourrait également se retrouver sur les tables de chevet de nombreux inconditionnels d’Apple. Monté ainsi, l’Apple Watch offre encore diverses fonctionnalités comme le réveil ou la réception de message.

Comptez 15$ pour acquérir le W3. Précisons que cet accessoire fait partie de la collection d’Elago destinée à l’Apple Watch, collection visible sur son propre site et celui d’Amazon. Et pour pousser le réalisme plus loin, un clavier et une souris sont aussi disponibles, en option.