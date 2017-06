Wacom développe un stylet pour Android et iOS

Wacom présente deux nouveaux stylets attendus pour le mois de juin. Les deux modèles s’adaptent aux appareils avec un système d’exploitation Windows ou iOS. Pour le premier cas, l’entreprise japonaise propose le Bamboo Ink. Bien que particulièrement optimisé pour Windows 10, le stylet n’est compatible qu'avec une liste limitée d’ordinateur. La pointe fine peut être changée afin d’avoir différents niveaux de sensibilités. Elle s’adapte ainsi aux prises de notes, aux gribouillages, à l’écriture manuelle et à la navigation.

Pour les utilisateurs sous iOS, Wacom propose le Bamboo Sketch dont la pointe est également remplaçable. Le stylet marche sur les iPhone 6s Plus et les modèles qui l'ont suivis. Une large gamme d’iPad est également prise en charge. Dans tous les cas, le Bamboo Sketch demande une application compatible. Il repose en effet sur une connexion Bluetooth. Le chargement se fait via un câble USB ou un connecteur magnétique pour une autonomie de 15 heures.

L’annonce de Wacom fait écho à la déclaration de Microsoft à l’occasion de sa conférence pour les développeurs. Le géant de l’informatique avait affirmé son intention de mettre au premier plan le stylet comme moyen principal d’interaction.

