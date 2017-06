WatchOS 4 : Apple présente les nouveautés pour l'Apple Watch

Apple a profité lors de sa keynote pour présenter watchOS 4. La quatrième version de son système pour l’Apple Watch comprend de nouveaux cadrans, une meilleure intégration Siri et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Pour commencer, Apple a créé de nouveaux cadrans pour son système. En plus de Micky et Minnie qui étaient déjà disponibles, d’autres personnages de dessins animés, cette fois de Toy Story font leur apparition. Woody, Jesse et Buzz auront donc leur cadran. D’autres illustrations sont également disponibles dont un kaléidoscope.



Par ailleurs, des cartes s’afficheront sur votre écran en fonction de l’information qui vous est la plus utile à un moment donné. Le cadran fera ainsi apparaître des notifications, mais donnera également accès aux cartes d’embarquement ou au « Home Control ».

WatchOS 4 amène également des améliorations en termes de tracking pour les activités sportives. Les interfaces des applications Workout et Activity ont été revues. On note de nouvelles intégrations pour les fabricants de matériels sportifs. La montre connectée sera capable de fournir de l’information telle que l’inclinaison ou l’intensité . Apple a également prévu des améliorations en termes de musique. Désormais, l’Apple Watch importera automatiquement les playlists Apple Music. L’interface de l’application a également été révisée.

WatchOS 4 devrait être lancé au grand public dès cet autonome. La plateforme est toutefois dès à présent disponible aux développeurs.



